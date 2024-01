DEL: München holt Johansson zurück

Meister Red Bull München hat auf den personellen Engpass in der Defensive reagiert und den Schweden Emil Johansson verpflichtet. Das teilte der Tabellenvierte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mit. Der 27-Jährige kehrt vom finnischen Topklub HC TPS Turku zurück an die Isar, bereits in der vergangenen Saison hatte der Verteidiger 21 Partien für die Münchner absolviert und mit dem EHC den Titel gewonnen.