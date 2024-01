Morddrohung gegen Familie von deutschem Eishockey-Star Moritz Müller

So kommentierte ein Nutzer nach der 4:5-Niederlage der Kölner Haie , die Müller ebenfalls als Kapitän anführt, gegen den ERC Ingolstadt unter ein Familienfoto des 37-Jährigen mit seinen drei Kindern zwei Emojis: ein Messer und einen Bluttropfen.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden.

Als wäre die indirekte Mitteilung noch nicht klar genug gewesen, kommentierte derselbe User: „Ich würde diese Würmer für so ein schreckliches Spiel von dir töten.“

Der seit 20 Jahren im Haie-Kader stehende Müller und somit Dienstälteste des Traditionsvereins reagierte indes selbst mit einer Story auf den Vorfall und wies diesen mit klaren Worten zurück: „Egal was passiert, so etwas geht nicht.“

Kölner Haie reagieren auf Morddrohung

Auch die Kölner Haie publizierten am Montag ein Statement auf ihren Social-Media-Kanälen. „Wir verurteilen aufs Schärfste den gestrigen Vorfall, der sich gegen unseren Kapitän Moritz Müller und seine Familie gerichtet hat. Dieser Vorfall stellt einen klaren und grenzüberschreitenden Angriff auf die Werte und das Modell des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft dar“, schrieb der Verein.

Auch von Seiten der Fans erhielt der über 200-malige Nationalspieler Zuspruch. Kommentare wie „Mo wir stehen hinter dir. Du bist ein klasse Captain und ich hoffe, dass der Typ ne Anzeige bekommt“ und „Auch ich als Fan des ERC Ingolstadt frage mich, ob der Typ nicht alle Latten am Zaun hat. Nicht gefallen lassen, unbedingt Anzeige erstatten! In den Farben getrennt, in der Sache vereint!“ waren unter Posts von Müller zu finden.