DEL: Berlin patzt - Iserlohn nicht mehr Letzter

Spitzenreiter Eisbären Berlin hat nach der Länderspielpause in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gepatzt. Der neunmalige Meister verlor am Dienstag zum Auftakt des 45. Spieltags mit 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) bei den heimstarken Schwenninger Wild Wings. Sieben Spiele vor dem Ende der Hauptrunde führt der Hauptstadtklub die Tabelle mit drei Punkten vor Verfolger Fischtown Pinguins Bremerhaven an.