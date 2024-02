DEL: München gewinnt eindrucksvoll gegen Schwenningen

Titelverteidiger Red Bull München hat mit einem eindrucksvollen Heimsieg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf das Auf und Ab der vergangenen Wochen reagiert. Die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm gewann gegen den direkten Konkurrenten Schwenninger Wild Wings am Donnerstagabend mit 7:3 (3:0, 4:0, 0:3) und unterstrich damit ihre Ambitionen auf die direkte Play-off-Qualifikation.

München (75 Punkte), zuletzt immer wieder mit Niederlagen, schob sich damit bis auf einen Punkt an Schwenningen heran, das den vierten Tabellenplatz belegt. Die Positionen fünf und sechs belegen die Münchner und die Grizzlys Wolfsburg punktgleich, nur die besten Sechs stehen am Ende direkt in den Play-offs. Wolfsburg kassierte am Donnerstag eine schmerzhafte Niederlage bei den Adlern Mannheim, am Ende hieß es 4:6 (2:1, 0:3, 2:2). Die Adler (71 Punkte) liegen als Achter sicher in den Rängen für die Pre-Play-offs und können nun auch die Top-6 noch mal angreifen.