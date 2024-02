DEL: Nürnberg Ice Tigers verlängern mit Topscorer Gerard

Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) können auch in Zukunft auf die Dienste ihres Topscorers Charlie Gerard (28) setzen. Die Franken verkündeten am Dienstag die Verlängerung des Vertrags mit dem US-Amerikaner um zwei weitere Jahre bis 2026.

„Charlie zeigt in seiner ersten Saison in der DEL, dass er die Qualität besitzt, um ein sehr produktiver Spieler in unserer Liga zu sein“, sagte Sportdirektor Stefan Ustorf: „Ich glaube, dass wir noch sehr viel Freude an ihm haben werden. Mit seiner ansteckenden positiven Energie ist Charlie ist außerdem ein sehr beliebter Spieler in unserer Kabine.“