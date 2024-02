DEK: Eisbären-Verteidiger Finkelstein verkündet Karriereende

Die Eisbären Berlin müssen für ihre Jagd nach dem zehnten Titel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihre Verteidigung umbauen.

Denn der Amerikaner Ben Finkelstein hat einen Monat vor dem Beginn der Play-offs überraschend sein Karriereende verkündet. Wie der Tabellenführer am Freitag mitteilte, beendet der 26-Jährige aus „persönlichen Gründen seine aktive Laufbahn mit sofortiger Wirkung“.

Mit 15 Assists in 37 Spielen zählte Finkelstein zu den offensivstärksten Verteidigern der Eisbären - vor allem im Powerplay. Der Amerikaner war im Sommer von den Vienna Capitals in Österreich nach Berlin gewechselt. Man werde „noch einmal den Spielermarkt sondieren“, kündigte der DEL-Rekordmeister an.