Dauerbrenner Garteig verlängert Ingolstädter Saison

Michael Garteig ist der Dauerbrenner unter den Torhütern in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) - und für Vizemeister ERC Ingolstadt die Lebensversicherung. „Wir kämpfen um unser Überleben“, sagte der Kanadier nach dem 3:2-Sieg der Oberbayern im zweiten Vor-Play-off-Duell mit den Kölner Haien bei MagentaSport. Mit 39 Paraden, darunter spektakuläre vor allem im Schlussdrittel, hatte der 32-Jährige die Saison zumindest um einen Tag verlängert.

Am Donnerstagabend (19.30 Uhr/MagentaSport) kommt es im dritten Spiel der Best-of-three-Serie erneut in Köln zum Showdown um den Einzug ins Viertelfinale - natürlich wieder mit Garteig im Ingolstädter Tor. Zum 52. Mal steht der Kanadier in dieser Saison bereits zwischen den Pfosten, nur dreimal durfte er sich eine Pause gönnen - mit Abstand der meistbeschäftigte Goalie der DEL.