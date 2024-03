DEL: Haie in den Vor-Play-offs zunächst auswärts gefordert

Karneval statt Eishockey: Weil ihre Heimstätte belegt ist, sind die Kölner Haie zum Auftakt der Vor-Play-offs in der DEL zunächst auswärts gefordert. Wie die Rheinländer am Montag mitteilten, sei der Spielrhythmus in Absprache mit der Liga, den betroffenen Klubs und den Hallen-Betreibern gedreht worden. Der Grund: In der Lanxess-Arena werden am kommenden Wochenende die deutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport ausgetragen.