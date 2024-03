DEL: Straubing siegt gegen Schwenningen zum Play-off-Auftakt

Die Straubing Tigers haben zum Auftakt der Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Sieg gegen die Schwenninger Wild Wings gefeiert. In der ersten Viertelfinal-Partie setzte sich der Hauptrundendritte mit 5:2 (0:0, 3:1, 2:1) gegen den Hauptrundensechsten durch und reist mit einer Führung zum zweiten Spiel der Best-of-seven-Serie am Dienstag (19.00 Uhr/MagentaSport) nach Schwenningen.