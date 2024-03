DEL: Umbruch bei den Ice Tigers - auch Rowe geht

Wie die Franken am Freitag mitteilten, werden Rowe und Co-Trainer Manuel Kofler den Klub ebenso verlassen wie die Spieler Daniel Schmölz, Tim Fleischer, Danjo Leonhardt und Elis Hede, die innerhalb der Liga wechseln werden. Rowe, der zweieinhalb Jahre in Nürnberg an der Bande stand, ist bei der Düsseldorfer EG im Gespräch.

Zudem würden die Verträge von Dane Fox, Ludwig Byström, Jack Dougherty, Ian Scheid und Philipp Mass nicht verlängert werden, hieß es in der Mitteilung. Die Vertragsverlängerung von Stürmer Cole Maier war bereits am Mittwoch verkündet worden. Die Ice Tigers hatten die Hauptrunde als Zehnter abgeschlossen und waren in den Vor-Play-offs an den Adlern Mannheim gescheitert.