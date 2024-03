Ingolstadt eiskalt: Kölner Haie bangen um Viertelfinale

Die Kölner Haie müssen um den Viertelfinal-Einzug in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bangen. Drei Tage nach dem überzeugenden 5:1-Auswärtssieg zum Auftakt der Vor-Playoffs verlor das Team von Trainer Uwe Krupp Spiel zwei der „Best-of-three“-Serie in heimischer Halle gegen den ERC Ingolstadt mit 2:3 (1:2, 1:1, 0:0). Schon am Donnerstag (19.30 Uhr) geht es in Köln nun um alles.