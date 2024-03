Kölner Haie stellen europäischen Zuschauerrekord auf

16.993 Zuschauer strömten in der laufenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Schnitt zu den Heimspielen der Kölner Haie. Damit setzte sich der achtmalige deutsche Meister nicht nur erstmals seit 2002 wieder an die Spitze in Europa, sondern stellte auch gleich einen Rekord auf. Die Bestmarke des Schweizer Traditionsklubs SC Bern aus der Saison 2016/17 von 16.399 Besuchern überboten die Haie um fast 600.