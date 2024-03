„Nicht so geil, aber noch drin“: Wolfsburg vergisst schnell

In den Play-offs braucht man ein kurzes Gedächtnis - das nahm sich Verteidiger Björn Krupp nach der 3:7-Pleite der Grizzlys Wolfsburg im zweiten Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen Titelverteidiger Red Bull München zu Herzen. „Sieben Gegentore, das ist nicht so geil“, sagte der Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 bei MagentaSport, „aber man muss positiv bleiben und wieder angreifen.“

Nach dem 3:6 im ersten Duell auf eigenem Eis liegt der Hauptrundenvierte in der Best-of-seven-Serie mit 0:2 zurück. Im dritten Spiel am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) in eigener Halle ist der Druck schon enorm. Doch Krupp meinte: "Das Gute ist, man muss vier gewinnen. Das heißt, wir sind noch drin."