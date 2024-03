Schütz-Show: Kölner Haie legen gegen Ingolstadt vor

Dank eines überragenden Justin Schütz haben die Kölner Haie in den Vor-Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eindrucksvoll vorgelegt. Beim ERC Ingolstadt gewann das Team von Trainer Uwe Krupp Kölner das erste Spiel der „Best-of-three“-Serie deutlich mit 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) - Schütz war an vier Toren beteiligt, dreimal war er selbst erfolgreich. Die Haie benötigen noch einen Sieg, um ins Viertelfinale gegen den Hauptrundenersten Fischtown Pinguins Bremerhaven einzuziehen.

Aufgrund einer Hallenbelegung in Köln wurde die Partie in Ingolstadt ausgetragen. Das nächste Spiel am Mittwoch (19.30 Uhr) findet, wie ein mögliches drittes Duell, deshalb in Köln statt.