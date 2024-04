DEL: Adler Mannheim verlängern mit Gawanke

"Leon ist einer der besten Verteidiger in ganz Europa, und wir sind sehr froh, dass er sich zum Club bekennt", sagte Mannheims Cheftrainer und Sportmanager Dallas Eakins. Gawanke habe "in seiner kurzen Zeit bei uns Führungsqualitäten und Wettbewerbsfähigkeit bewiesen". Für die Adler spiele er deshalb in der Zukunftsplanung eine wichtige Rolle. Auch den Vertrag von Stürmer Ryan MacInnis verlängerte der Verein für die kommende Saison.

Gawanke hatte zuvor jahrelang versucht, sich in Nordamerika durchzusetzen. Vor seiner Rückkehr nach Mannheim gelangen ihm in der American Hockey League (AHL) acht Treffer und 19 Vorlagen in 38 Einsätzen für das Farmteam San Jose Barracuda. 2017 hatten die Winnipeg Jets ihn im Draft an Position 136 ausgewählt, der Sprung in die NHL blieb ihm aber verwehrt.