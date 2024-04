DEL-Finale: Eisbären nach drittem Sieg vor Titelgewinn

Rekordmeister Eisbären Berlin greift nach dem zehnten Titelgewinn in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der Hauptstadtklub gewann am Dienstagabend das intensive vierte Play-off-Finale gegen den Hauptrundenersten Fischtown Pinguins mit 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) und ging in der Best-of-seven-Serie mit 3:1 in Führung. Am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) haben die Berliner in Bremerhaven ihren ersten Matchball.