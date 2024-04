DEL-Finale in weiter Ferne: Straubing hofft auf mehr "Glück"

0:3 zurück, das Finale in weiter Ferne - doch die Straubing Tigers denken in den Play-offs um die Meisterschaft der Deutschen Eishockey Liga (DEL) noch lange nicht ans Aufgeben. „Wir waren in jedem Spiel genauso gut, wenn nicht sogar besser. Irgendwann muss sich das Glück auch mal drehen“, sagte Straubings Center Tim Brunnhuber bei MagentaSport. Durch das 2:3 am Freitagabend bei den Eisbären Berlin dürfen die Tigers in der Best-of-seven-Serie keine Fehler mehr machen.