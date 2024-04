DEL-Finale: Spektakel-Sieg für Berlin

Die Bremerhavener, die im Halbfinale Titelverteidiger Red Bull München ausgeschaltet hatten, kassierten erst ihre zweite Niederlage in den Play-offs. Am Sonntag (15.30 Uhr) hat die Überraschungsmannschaft von der Waterkant, die Spiel eins mit 4:2 gewonnen hatte , wieder Heimrecht.

Der Scorerkönig schlägt zu

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof brachte Nationalspieler Pföderl die Eisbären in Überzahl in Führung (19.). Bei angezeigter Strafe gegen die Gäste erhöhte Blaine Byron (25.), Vize-Weltmeister Marcel Noebels bereitete beide Tore vor.