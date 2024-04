DEL: Pokel bleibt Trainer in Straubing

Trainer Tom Pokel bleibt den Straubing Tigers erhalten. Wie der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Rahmen seiner Saisonabschlussfeier am Samstag bekannt gab, unterschrieb der US-Amerikaner einen Vertrag für die kommende Spielzeit, die Pokels achte am Pulverturm sein wird. In dieser Saison war Straubing erst im Halbfinale an den Eisbären Berlin gescheitert.

"Es gefällt mir sehr in Straubing und dieser Ort hat definitiv einen besonderen Platz in meinem Herzen", wird Pokel in der Mitteilung zitiert: "Ich bin sehr dankbar über das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich, im August in eine ganz besondere Spielzeit – mit der Teilnahme an der CHL und am Spengler Cup – zu starten."