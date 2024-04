DEL-Finale: Eisbären-Matchwinner Ronning: "Ich liebe es"

Ty Ronning hatte eine ganz simple Erklärung für seinen Erfolg. „Ich liebe es einfach, den Puck zu schießen“, sagte der Matchwinner der Eisbären Berlin. Drei Tore hatte der US-Amerikaner beim letztlich deutlichen 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) im vierten Play-off-Endspiel gegen den Hauptrundenersten Fischtown Pinguins erzielt - und den verletzten Topscorer Marcel Noebels in der ersten Sturmreihe bestens vertreten.

"Ich hatte einen guten Rhythmus. Am Ende ist es Übungssache. Es war ein gutes Gefühl", sagte Ronning nach seinem umjubelten Hattrick (18., 48., 56.): "Es ist ein Verdienst des Teams. Wir müssen einfach weitermachen. Wir müssen noch ein Spiel gewinnen."

Ronning nutzt seine Chance

3:1 steht es in der Best-of-seven-Serie. Den ersten von drei Meisterschafts-Matchbällen kann der Rekordmeister am Freitag (19.30 Uhr) in Bremerhaven verwerten.