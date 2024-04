Eishockey: Gawanke an der Schulter operiert

Nationalspieler Leon Gawanke von Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat sich in den Playoffs an der Schulter verletzt und musste sich einer Operation unterziehen. Der Verteidiger, der Bundestrainer Harold Kreis unter anderem wegen der Belastungen für die WM in Tschechien (10. bis 26. Mai) abgesagt hatte, wird nach Klubangaben „in den kommenden Wochen an seinem Comeback arbeiten“.