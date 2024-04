DEL-Playoffs: Fischtown im Rausch, Eisbären mit "ein paar Passagieren"

Die Hauptrundensieger wie „Katzen“, der Rekordmeister mit „ein paar Passagieren“: Die Fischtown Pinguins Bremerhaven und die Eisbären Berlin haben in ihren Halbfinal-Serien in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf unterschiedliche Art und Weise vorgelegt.

Während die Bremerhavener im ersten Playoff-Halbfinale der Klubgeschichte den deutschen Meister Red Bull München phasenweise an die Wand spielten und eindrucksvoll mit 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) gewannen, waren die Eisbären trotz des 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) im ersten Spiel der Best-of-seven-Serie über die Straubing Tigers unzufrieden.

DEL-Playoffs: Bremerhaven heiß

Den Tigers fehlte in ihrem ersten Halbfinale seit zwölf Jahren das Spielglück. Das frühe vermeintliche 1:0 wurde aberkannt, zudem traf das Team von Trainer Tom Pokel zweimal die Latte. "Die wollten halt nicht rein, bisschen unglücklich", sagte Marcel Brandt. Das zweite Duell findet am Mittwoch (19.30 Uhr/MagentaSport) in Straubing statt.