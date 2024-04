Kapitän verlässt Adler Mannheim

Die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verabschieden eine ihrer Klub-Größen. Wie die Adler am Donnerstag mitteilten, erhält Kapitän Denis Reul kein neues Vertragsangebot. Der 34-Jährige feierte in der Saison 2009/10 sein DEL-Debüt mit den Adlern und ist der aktuell dienstälteste Spieler im Kader. Die Entscheidung sei nach „langen, reiflichen Überlegungen“ gefallen, so der Klub.