Kölner Haie: Kammerer bleibt, noch kein neuer Trainer

Nach einer enttäuschenden vergangenen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nimmt der Kader der Kölner Haie für die kommende Spielzeit konkretere Formen an. Verlängert wurden die Verträge mit Torjäger Maximilian Kammerer und Robin van Calster bis jeweils 2027. Das teilte der achtmalige deutsche Meister am Dienstag mit.