Meister München scheitert klar! Überraschungsteam erstmals im DEL-Finale

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben Titelverteidiger Red Bull München ausgeschaltet und erstmals die Endspiele der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erreicht. Der Überraschungs-Hauptrundensieger gewann am Dienstag das fünfte Spiel im Play-off-Halbfinale gegen den Meister mit 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) und entschied damit die umkämpfte Best-of-seven-Serie mit 4:1 für sich.

Jan Urbas (32.) und Phillip Bruggisser (51./59.) schossen die Pinguins in der hochintensiven Partie ins Finale. Dort warten die Eisbären Berlin oder die Straubing Tigers, in der Serie führen die Hauptstädter vor dem fünften Duell am Donnerstag (19.30 Uhr/MagentaSport) mit 3:1.