Nach Rettung: Augsburg verlängert mit Klubidol Trevelyan

Die Augsburger Panther haben nach dem Klassenerhalt die erste Personalentscheidung für die neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) getroffen und den Vertrag mit Stürmer T.J. Trevelyan erneut verlängert. Der Deutsch-Kanadier (40) geht damit in seine 14. Spielzeit beim AEV. In 510 Spielen hat Trevelyan 146 Tore erzielt - mehr als jeder andere Augsburger DEL-Profi.