Regensburg rettet Augsburg: Zwischen "Demut" und "Ehrgeiz"

Wochenlang hatten die Augsburger Panther um ihre Zukunft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zittern müssen, genau wie im Vorjahr, und auch diesmal bleibt der sportliche Absteiger drin. "Für unsere sportlichen Planungen ist es wichtig, dass wir jetzt Gewissheit haben", sagte der neue Sportdirektor Larry Mitchell, nachdem die Eisbären Regensburg den AEV am Dienstag durch ihren Titelgewinn in der DEL2 gerettet hatten.