Spektakuläres Solo: Müller "mogelt den Puck irgendwie durch"

Zuvor hatten die Berliner einen 3:1-Vorsprung aus der Hand gegeben und weckten Erinnerungen an Spiel eins, als Bremerhaven aus einem 0:2 ein 4:2 gemacht hatte. Jetzt steht es in der Best-of-seven-Serie 1:1, am Sonntag (15.30 Uhr/MagentaSport) geht es in Bremerhaven weiter.