Wissmann: Berlin im DEL-Finale "noch lange nicht fertig"

Nach der Auftaktniederlage in der Finalserie war Vize-Weltmeister Kai Wissmann ein wenig angefressen. "Nach zehn Minuten haben wir gedacht: Oh ja, super, läuft ja. Wir wollten es ein bisschen zu schön machen", sagte der Kapitän der Eisbären Berlin nach dem 2:4 im ersten Play-off-Endspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Fischtown Pinguins bei MagentaSport.

"Bremerhaven hat die Chancen genutzt, wir nicht. Wir sind sechs-, siebenmal alleine vor dem Tor. Machen wir die, führen wir 4:2 und nicht die", meinte der Verteidiger. Doch in der Best-of-seven-Serie sieht Wissmann weiter gute Chancen: "Wir wissen, dass wir noch lange nicht fertig sind." Bereits am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) geht es in Berlin weiter. Vier Siege sind zum Titelgewinn notwendig.