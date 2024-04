Wissmann warnt vor Bremerhaven: "Nicht der Underdog"

Die Fischtown Pinguins ein Außenseiter? Davon kann für Kai Wissmann von den Eisbären Berlin vor dem Finale in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) keine Rede sein. „Bremerhaven ist mit Sicherheit nicht der Underdog. Sie waren Erster in der Hauptrunde“, sagte der Vizeweltmeister vor dem Start in die Best-of-seven-Serie.

Wissmann setzt auf Final-Erfahrung

Dass die Eisbären zum dritten Mal in vier Jahren in der Finalserie stehen, könne ein Vorteil sein. „Wir wissen, was auf uns zukommt“, so Wissmann: „Wir waren schon mehrmals in solchen Situationen, auch mit einem erfolgreichen Ende. Mit dem positiven Gefühl werden wir in die Serie gehen.“ Es werde im Kampf um den Titel „schon auf jede Kleinigkeit ankommen“. Und darauf, „weniger Fehler zu machen und die Fehler des Gegners eiskalt auszunutzen“.