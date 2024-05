DEL: Adler holen Nationalspieler Michaelis zurück

Die Adler Mannheim haben sich in Marc Michaelis den nächsten deutschen Eishockey-Nationalspieler gesichert. Wie der achtmalige Meister am Dienstag mitteilte, wechselt der Stürmer zur neuen Saison vom EV Zug aus der Schweiz zum Team von Trainer Dallas Eakins. Der 28-jährige Michaelis, der im WM-Aufgebot von Bundestrainer Harold Kreis steht, erhält einen Vertrag über mehrere Jahre.

"Heute ist ein besonderer Tag für uns, denn wir begrüßen einen ehemaligen Jungadler zurück in Mannheim", wird Eakins in der Mitteilung zitiert: "Wir haben extrem hart gearbeitet, um diesen Vertrag über die Ziellinie zu bringen, und wir sind dankbar, dass Marc sich entschieden hat, nach Hause zu kommen." Michaelis hatte bis 2014 im Nachwuchs der Mannheimer gespielt, ehe er mit 18 Jahren seine Chance in Nordamerika suchte.