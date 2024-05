DEL: Eakins bis 2027 Trainer-Manager der Adler

Dallas Eakins leitet bei Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch in den nächsten drei Jahren in Doppelfunktion als Trainer und Manager die sportlichen Geschicke. Der 57-Jährige nahm nach Angaben der Kurpfälzer das Angebot zur Verlängerung seines Vertrags bis 2027 an.