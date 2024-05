DEL: Mannheim verpflichtet Stürmer Reichel

Die Adler Mannheim haben für die kommenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Stürmer mit NHL-Erfahrung verpflichtet. Der Tscheche Kristian Reichel unterschrieb beim Ex-Meister einen Dreijahresvertrag. Der 25-Jährige kommt aus Nordamerika nach Europa zurück, zuletzt spielte er für das AHL-Team Manitoba Moose in Kanada. Bei den Winnipeg Jets reichte es in der NHL nicht zum Durchbruch.