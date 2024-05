DEL: München verpflichtet Nationalspieler Rieder

Den gebürtigen Landshuter Tobias Rieder zieht es nach Jahren in den USA und Schweden zurück in seine Heimat. Der langjährige NHL-Profi kommt vom schwedischen Klub Växjö Lakers HC zu Meister Red Bull München. Das teilte der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag mit, ohne Angaben über die Vertragslaufzeit zu machen.