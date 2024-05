DEL: Nürnberg verlängert mit Stürmer Ustorf

Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den Vertrag mit Jake Ustorf um ein weiteres Jahr verlängert. Der 26 Jahre alte Stürmer geht in seine vierte Saison mit den Franken. In bislang 123 Spielen in der DEL erzielte der Linksschütze zehn Tore und bereitete 18 weitere Treffer vor.