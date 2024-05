DEL: Vizemeister Kälble kehrt nach Mannheim zurück

Vizemeister Lukas Kälble kehrt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in seine Heimatstadt Mannheim zurück. Der 26 Jahre alte Verteidiger, mit den Fischtown Pinguins Bremerhaven im Finale den Eisbären Berlin unterlegen, unterschrieb bei den Adlern einen Dreijahresvertrag. Das gab der Klub am Freitag bekannt.