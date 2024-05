Finalheld Veilleux bleibt bei den Eisbären

Wegbereiter Yannick Veilleux bleibt dem neuen deutschen Meister Eisbären Berlin erhalten. Der Kanadier, Siegtorschütze im bislang längsten Finalspiel in der Geschichte der Deutschen Eishockey Liga (DEL), hat seinen Vertrag um weitere zwei Jahre bis 2026 verlängert. Auch Torhüter Jake Hildebrand sowie die Verteidiger Eric Mik und Korbinian Geibel bleiben.

Im dritten Finale gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven hatte Stürmer Veilleux in der zweiten Verlängerung nach 97:54 Minuten zum 2:1 getroffen und auch in der Best-of-seven-Serie auf 2:1 gestellt. Berlin gewann das Duell am Ende 4:1.