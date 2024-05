Play-offs in der DEL bestätigen Zuschauerboom

Die Play-offs mit Rekordmeister Eisbären Berlin als Finalsieger haben den Zuschauerboom in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bestätigt. 317.247 Fans bei 40 K.o.-Spielen sorgten für einen Schnitt von 7931 pro Partie. Insgesamt strömten in der abgelaufenen Saison über 2,9 Millionen Besucherinnen und Besucher in die Arenen, der Rekordschnitt aus der Hauptrunde von 7162 stieg durch die Play-offs auf 7238 - im Vorjahr hatte er bei 5996 gelegen.

Die neue Saison beginnt am 20. September. Wegen des Deutschland Cup in Landshut wird der Spielbetrieb vom 4. bis 13. November unterbrochen. Ins Fußballstadion der Eintracht geht es am 4. Januar 2025 beim Wintergame zwischen den Löwen Frankfurt und den Adlern Mannheim. Die Play-offs starten am 9. März 2025.