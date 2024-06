DEL: Augsburg holt Zajac von den Grizzlys

Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Nolan Zajac verpflichtet. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, kommt der 31 Jahre alte Verteidiger von den Grizzlys Wolfsburg. Der Kanadier hatte seit 2022 für die Niedersachsen gespielt und seitdem 115 Ligaspiele und acht Spiele in der Champions Hockey League absolviert. Nun soll er in Augsburg zu einer zentralen Stütze werden.