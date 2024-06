DEL: Iserlohn holt US-Verteidiger Osburn

Der 27-Jährige spielte in der vergangenen Saison für Mlada Boleslav und Kometa Brünn in der obersten tschechischen Liga.

Der 27-Jährige spielte in der vergangenen Saison für Mlada Boleslav und Kometa Brünn in der obersten tschechischen Liga.

Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga haben US-Verteidiger Zach Osburn verpflichtet. Der 27-Jährige spielte in der vergangenen Saison für Mlada Boleslav und Kometa Brünn in der obersten tschechischen Liga, zuvor war er bereits in Italien aktiv.