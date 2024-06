Uwe Krupp: "Möchte weiter als Trainer arbeiten"

Nach seinem Aus bei den Kölner Haien will Uwe Krupp seinem Sport treu bleiben. "Ich möchte schon weiter als Trainer arbeiten, möchte weiter im Eishockey arbeiten", sagte der zweimalige Stanley-Cup-Sieger dem SID. Der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hatte sich im März vom früheren Bundestrainer getrennt, zuvor war das Team in den Vor-Play-offs am ERC Ingolstadt gescheitert.

Er müsse nun allerdings erstmal "tief durchatmen", so Krupp: "Das war keine leichte Zeit hier in Köln in den letzten vier Jahren. Mit allem, mit COVID, mit all den Widrigkeiten, mit denen wir uns auseinandersetzen mussten." Grundsätzlich gehe aber "die Reise weiter".