DEL: Eishockey-Nationalspieler an Krebs erkrankt

Schock-Diagnose bei Tobias Eder! Der deutsche Eishockey-Profi von den Eisbären Berlin aus der DEL ist schwer erkrankt. Was eigentlich als reine Routine-Untersuchung im Vorfeld der neuen Saison galt, entwickelte sich für den Nationalspieler zum wahren Albtraum. Bei dem Stürmer wurde ein bösartiger Tumor diagnostiziert, der eine unmittelbar beginnende Therapie notwendig macht. Eder hat sich bereits in medizinische Behandlung begeben.

„In solchen Momenten tritt das Sportliche komplett in den Hintergrund. Wir sind alle geschockt von Tobis Erkrankung. Seine Mitteilung hat jeden Einzelnen bei den Eisbären wie ein Schlag getroffen und muss erst einmal verarbeitet werden. Das Wichtigste ist ab sofort Tobis vollständige Genesung und dass er wieder gesund wird“, wird Eisbären-Geschäftsführer Thomas Bothstede auf der Klub-Homepage zitiert. über allem. „Hierfür erhalten er und seine gesamte Familie von uns zweifellos jede Unterstützung, die sie benötigen. Wir wünschen ihnen viel Kraft und Optimismus. Wir sind in diesen schwierigen Zeiten bei ihnen.“

Eder seit 2023 bei den Eisbären

Genesungswünsche kamen auch vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB). „Wir stehen fest an deiner Seite, Tobi!“, schrieb der Verband bei X. Auch Fußball-Zweitligist Hertha BSC meldete sich beim Kurznachrichtendienst zu Wort: „Wir wünschen dir nur das Beste, Tobi. Besonders eine gute und vollständige Genesung!“.

Eder spielt seit 2023 bei den Berlinern und stand in der vergangenen Saison 52-mal auf dem Eis. Zuvor stürmte der Angreifer bereits für Düsseldorf und München in der höchsten deutschen Spielklasse. 2021 debütierte Eder in der deutschen Nationalmannschaft, 2024 stand er im WM-Kader.