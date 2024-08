DEL: Nationalspieler Eder an Krebs erkrankt

Der Berliner befindet sich bereits in medizinischer Behandlung.

Der Berliner befindet sich bereits in medizinischer Behandlung.

Bei Eishockey-Nationalspieler Tobias Eder vom deutschen Meister Eisbären Berlin ist ein bösartiger Tumor entdeckt worden. Wie der Klub am Freitag mitteilte, kam die niederschmetternde Diagnose bei einer sportmedizinischen Untersuchung in der Saisonvorbereitung ans Licht. Der 26-Jährige befindet sich bereits in medizinischer Behandlung.