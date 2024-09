DEL: München verpflichtet Ex-NHL-Spieler Hirose

„Taro ist ein spielstarker Außenstürmer, der sowohl im Fünf-gegen-Fünf als auch in den Special-Teams seine Stärken hat“, sagte Sportdirektor Christian Winkler: „Mit 28 Jahren ist er in einem sehr guten Alter, um eine langfristige Karriere in Europa zu starten.“ In den vergangenen fünf Jahren spielte Hirose vor allem für die Grand Rapids Griffins in der unterklassigen AHL. Dort erzielte der 28-Jährige in 256 Partien 203 Scorerpunkte. Zudem kam er seit 2019 immer wieder für die Detroit Red Wings zum Einsatz.