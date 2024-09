DEL: Überraschende Pleite für Eisbären - Greiss verliert

Erst wurde das Meisterbanner unter das Hallendach gezogen, dann hagelte es Gegentore: DEL-Rekordchampion Eisbären Berlin hat am 3. Spieltag in der heimischen Liga die erste Niederlage kassiert - und gleich eine unerwartet deutliche. Gegen die Augsburger Panther, in der abgelaufenen Saison Tabellenletzter, verlor das Team von Headcoach Serge Aubin mit 2:6 (1:1, 1:5, 0:0) und ist die Tabellenführung erst einmal los. Diese haben die Fischtown Pinguins Bremerhaven inne, die bereits am Donnerstag 3:0 gegen die Straubing Tigers gewannen.