Eishockey: Wie eine Regel die DEL spaltet

Lange Unsicherheit für Absteiger Augsburg

Wichtig dabei zu wissen: Zwar hat Augsburg die Klasse gehalten, pure Freude herrschte bei Team und Verantwortlichen deshalb aber noch lange nicht. So hatte die Mannschaft ob der deutlich länger laufenden DEL2-Saison wochenlang keine Klarheit darüber, in welcher Liga es weitergeht.

Kommen Playdown-Spiele?

Für DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke ist der Vorschlag aber keine Lösung, stattdessen deklarierte er selbigen als „Schnapsidee. Da würde noch viel, viel mehr Unfrieden gestiftet.“ Dazu kommt: „Du bringst die letzten vier Klubs in Abstiegsgefahr“, so Tripcke.

Play-In-Modus als mögliche Lösung?

Neben möglichen Playdown-Spielen gibt es allerdings auch noch einen anderen Vorschlag. “Ich mag den Play-In-Modus, bei dem der Meister der zweiten Liga ein Team in der DEL schlagen muss. So eine Regelung wäre deshalb vermutlich die fairste Option“, ließ Schwenningen-Coach Steve Walker verlauten.

Augsburger Panther bleiben pragmatisch

Übrigens: In Augsburg gehen die Bosse die neue Saison nach den Erlebnissen der vergangenen zwei Jahre ganz pragmatisch an. „Die Regeln sind eindeutig, wir nehmen diesen Modus an. Es liegt nur an uns, dass wir die Hauptrunde nicht als Letzter beenden“, sagte Sportchef Larry Mitchell.