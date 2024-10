Achter Sieg in Serie: Eisbären erobern DEL-Spitze

Meister Berlin bleibt in der Erfolgsspur. Gegen Wolfsburg siegen die Eisbären zum dritten Mal nacheinander in der Overtime.

Meister Berlin bleibt in der Erfolgsspur. Gegen Wolfsburg siegen die Eisbären zum dritten Mal nacheinander in der Overtime.

Die Eisbären Berlin haben ihre Siegesserie ausgebaut und in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorübergehend die Tabellenführung erobert. Der Meister setzte sich mit 5:4 (1:0, 2:3, 1:1, 1:0) nach Verlängerung auch im zweiten Spiel innerhalb zwei Tagen gegen die Grizzlys Wolfsburg durch, es war der achte Erfolg nacheinander. Erst am Sonntag hatten die Hauptstädter mit 3:2 nach Verlängerung bei den Niedersachsen gewonnen.

Nach dem dritten Erfolg am Stück in der Overtime löste Berlin den ERC Ingolstadt zumindest bis zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Topteams am Donnerstag (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) an der Spitze ab. Die Oberbayern haben mit elf Partien allerdings eine weniger als die Eisbären absolviert.