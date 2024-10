DEL: Berlins siebter Sieg in Serie - Ingolstadt auf Rang eins

Siegesserie ausgebaut: Die Eisbären Berlin haben eine starke Woche mit ihrem siebten DEL-Erfolg in Folge gekrönt. Der Meister bezwang am 11. Spieltag die Grizzlys Wolfsburg in der Overtime auswärts mit 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0) und gewann damit auch das vierte Spiel innerhalb der vergangenen sieben Tage. Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven unterlag derweil dem ERC Ingolstadt (2:4), der damit die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) übernahm.