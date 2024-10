DEL: Düsseldorf verpflichtet früheren NHL-Profi Postma

Der Tabellenletzte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) rüstet in der Verteidigung nach. Es kommt ein Defensivspieler mit reichlich NHL-Erfahrung.

Der Tabellenletzte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) rüstet in der Verteidigung nach. Es kommt ein Defensivspieler mit reichlich NHL-Erfahrung.

Die Düsseldorfer EG hat auf den schwachen Saisonstart in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) reagiert und den früheren NHL-Verteidiger Paul Postma verpflichtet. Der 35 Jahre alte Kanadier, der 205 Spiele in der besten Liga der Welt absolviert hat, unterschrieb beim Schlusslicht einen Vertrag bis Saisonende.

Postma soll die Defensive der DEG verstärken, bisher kassierte das Team von Trainer Steven Reinprecht in sechs Spielen 26 Gegentore. Derzeit fallen die Verteidiger Torsten Ankert (Schulter-OP) und Oliver Mebus (Armverletzung) aus.

In der vergangenen Saison stand Postma in der österreichischen ICEHL für den Klagenfurter AC auf dem Eis. In 60 Partien kam er auf 45 Zähler, er war damit punktbester Verteidiger der Liga. Anschließend konnten sich Postma und der Klub aber nicht mehr auf eine weitere Zusammenarbeit einigen.