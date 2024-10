DEL: Eisbären retten Overtime-Sieg gegen Schlusslicht DEG

Die DEG durfte beim Duell "Erster gegen Letzter" kurz vor Schluss auf einen Sieg hoffen. Doch am Ende verlässt der Favorit das Eis als Sieger.

Die Eisbären Berlin haben die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit einem dramatischen Sieg behauptet. Der Rekordmeister löste die Pflichtaufgabe gegen das schwach in die Saison gestartete Schlusslicht Düsseldorfer EG am Samstagabend durch ein 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0) nach Verlängerung mit größter Mühe.